Москва, 23 декабря, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Российский Совет Федерации ратифицировал соглашение с Арменией о создании объединенной системы ПВО в Кавказском регионе, сообщает ИА REGNUM.

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Соглашение заключается на пятилетний срок с возможностью его продления на следующие пятилетние периоды. Будет создана объединенная региональная система противовоздушной обороны, входящая в состав объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.

Координацию действий войск объединенной системы ПВО осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России. .

Министерства обороны России и Армении будут совместно организовывать планирование и совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне, а также оперативную и боевую подготовку вооруженных сил.

Реализация этого соглашения повысит надежность охраны государственных границ России и Армении, отмечают в оборонном комитете Совета Федерации.