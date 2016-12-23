Рига, 23 декабря, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Ситуация со специалистами по переливанию крови в стране приближается к критической, сообщает портал Rus.lsm.lv. Эти факты открылись после того, как стало известно, что пациентам латвийских больниц могли перелить кровь, зараженную гепатитом C, заявили специалисты.

Mil.ru Сдача крови

Переливание крови — самый опасный способ лечения, рассказала Инга Дарзниеце, трансфузиолог с 15-летним опытом работы. Дарзниеце сообщила, что в Латвии не хватает трансфузиологов — на сегодняшний день, на всю страну их шестьдесят человек, а средний возраст этих специалистов — 60 лет. Также, по мнению Инги Дарзниеце, примерно четверть всех переливаний в Латвии, возможно, проводят необоснованно.

«В Латвии есть больницы, где переливать кровь умеет почти весь персонал. И есть больницы, где обучены лишь некоторые врачи. И если кровь переливает человек, который 20−30 лет не освежал свои знания, появляется риск для пациента. Ему могут выбрать неправильный компонент или перелить неправильное количество компонента», — объяснила Дарзниеце. Риск для пациента можно снизить, если при операции переливать его же кровь, которую предварительно взята у пациента. Такой банк крови в Латвии существовал более десяти лет назад, однако сейчас страна остается единственной в Европе, где его нет, сообщила специалист.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения сообщили, что ведомство не знало о серьезности сложившейся ситуации. В Минздраве заявили, что готовы к дискуссии и созданию рабочей группы по поиску решения этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила, что политики не решают проблемы здравоохранения, а, наоборот, добиваются того, чтобы из Латвии уезжали квалифицированные врачи и выпускники-медики.

Напомним, общий объем медсестер в Латвии снизился в два раза, а объем врачей за последние годы уменьшился более чем на 20%. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.