Чебоксары, 23 декабря, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Правительство Чувашии после общественного резонанса в связи с отменой льготных проездных в срочном порядке разрабатывает проект постановления о частичной компенсации общегражданского месячного проездного билета для льготников. Об этом сообщает Минтруд Чувашии, отмечая, что поддержка будет адресной.

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Накануне нового года в Чувашии принято решение об упразднении с 1 января 2017 года карт для безналичной оплаты проезда, которые получали льготники. Стоимость карты составляла 600 рублей, давая право ездить неограниченное количество раз на автобусах, троллейбусах в городах Чувашии, а также на пригородных автобусных маршрутах. Для сравнения, напомним, что общегражданский проездной на троллейбус составляет 700 рублей, на автобус — 750 рублей, на два вида транспорта в городах — 1050 рублей.

Отметим, что особую актуальность и социальную значимость данная льготная проездная карта приобретала в дачный сезон: льготники активно использовали её для поездок в сады. Как правило, это пенсионеры, для большинства из которых овощи и припасы со своего огорода являются спасением с учётом растущих цен на продукты питания и падения доходов населения. В этом году весной, накануне дачного сезона, власти уже предприняли попытку установить ограниченное число поездок по данной карте, но посыпалось столько жалоб и обращений, что чиновники отыграли назад, и отложили принятие решения: впереди-то были выборы.

После жалоб было решено отменить льготы полностью, решение вступил в действие с 1 января 2017 года. «Решение принято в связи с непростой экономической ситуацией в транспортной отрасли Чувашской Республики. В республике имеется большое количество маршрутов, перевозка пассажиров и багажа по которым являются убыточными. Есть населенные пункты, в которых практически весь пассажиропоток представлен льготной категорией граждан. У перевозчиков нет средств и возможностей для покрытия данных расходов. Следовательно, возник вопрос: либо сократить количество крайне необходимых маршрутов, либо отменить льготную карту», — говорят в Минтруде Чувашии, ссылаясь на то, что «право на льготный проезд — это не обязательная мера поддержки», она «была дополнительной мерой социальной поддержки в регионе».

В качестве «альтернативы упраздненному льготному проездному билету» в министерстве разработали проект постановления о перечне льготных категорий граждан с адресной компенсацией части стоимости общегражданского месячного проездного билета. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в городе учащимся школ компенсируют 450 рублей, или 64,3% от вновь утвержденной стоимости проездного билет, студентам — 390 рублей, или 55,7% стоимости вновь утверждаемого проездного билета.

Отметим, что власти Чувашии в этом году не раз заявляли о необходимости транспортной реформы, которая, в частности, предполагала «формирование новых лотов» по автобусным маршрутам. «Кто-то дал предпринимателям на торгах все выгодные маршруты, кто-то — напополам, с определёнными убытками, а «Чувашавтотранс» остался с самыми…», — не договаривая, раздражённо замечал Михаил Игнатьев, говоря об убыточной работе государственного перевозчика. В итоге крайними оказались льготники.

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Напомним, право на получение льготного проездного билета имела 21 категория граждан — в частности, ветераны труда, инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла военных лет, дети-инвалиды, участники ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, граждане из подразделений особого риска. По данным Минтруда Чувашии, на сегодняшний день в республике зарегистрировано около 240 тыс. граждан, имеющих льготную категорию, из них ориентировочно 30 тыс. человек являются активными пользователями льготных карт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «новогодний «подарок» преподнесли в Чувашии чиновники и депутаты малоимущим семьям, которые ждут пополнения. При рождении или усыновлении в 2017 году третьего и последующих детей такие семьи останутся без денежных выплат. То есть при нынешнем кризисе они станут ещё беднее. Напомним, что с этого года Чувашия оптимизировала социальные бюджетные расходы, ужесточая условия получения льгот и вводя критерий адресности и нуждаемости граждан. Изменения, в частности, касаются условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда.

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