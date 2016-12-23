Трое подозреваемых в убийстве девушки задержаны на юго-востоке Москвы
Москва, 23 декабря, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Трое подозреваемых в убийстве девушки на юго-востоке Москвы задержаны полицейскими столицы, сообщает официальный сайт столичного главка МВД.
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Убийство
Все трое доставлены в следственный отдел. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, 23 декабря в коллекторе пруда на Поречной улице в Москве было обнаружено тело девушки, уроженки одной из африканских стран, с многочисленными колото-резаными ранами. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту убийства.