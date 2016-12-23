Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 23 декабря, 2016, 17:54 — ИА Регнум. На Ямале прокуратура Нового Уренгоя установила, что в период с июля по ноябрь 2016 года на предприятии ЗАО «ПСО «РусГазСтрой» образовалась задолженность по заработной плате более 130 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мелкий штраф

Руководителю предприятия внесено представление, выписан штраф 20 тыс. рублей, «РусГазСтрой», как юридической лицо, наказан на 40 тыс. рублей. Задолженность по заработной плате погашена.

Ведется доследственная проверка причин длительной задержки зарплат.

Напомним, протесты вахтовиков, которым задерживают зарплату обернулись уноловными делами против ООО «ПурГазСтрой», осуществляющего работы на Еты-Пуровском месторождении, ЗАО «ТрестСевЗапСпецСтройМонтаж» и ЗАО ПГ «Проминдустрия» задолжало более чем за два месяца свыше 38 млн рублей. Расследование по трем делам, возбужденным по ч.2 ст.145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности»), продолжается.