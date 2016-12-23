Москва, 23 декабря, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что Россия не должна участвовать в январской сессии ПАСЕ.

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

«После анализа сложившейся ситуации я пришла к выводу, что Россия не должна посылать заявку на январскую сессию ПАСЕ, это нецелесообразно», — заявила Матвиенко журналистам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, полномочия делегации подтверждаются именно на зимней сессии в январе — если делегация не представляет необходимые для аккредитации документы в январе, это означает, что она не принимает участия в работе сессии в течение года.

Вместе с тем, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение о том, будет ли Россия принимать участие в работе ПАСЕ будет принято после встречи с председателем ассамблеи Педро Аграмунтом. «Наша делегация в рамках фракции сформирована. А что касается принятия решения Совета (Думы), оно будет тогда, когда это будет нужно делать, причем мы будем это делать синхронно с Советом Федерации», — сказал он. «Мы эту тему сначала обсудим с Педро Аграмунтом, затем обсудим итоги этой встречи на Совете Думы и примем решение», — уточнил Володин.