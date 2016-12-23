Стокгольм, 23 декабря, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Шведский спортсмен-паралимпиец Арон Андерсон стал первым в мире, кто добрался до Южного полюса на инвалидной коляске. Как сообщает шведский национальный вещатель Sverigesradio, свою экспедицию под названием «Полюс надежды» спортсмен устроил, чтобы собрать средства для лечения детей, больных раком.

Malin Ingevald Арон Андерсон

Арон Андерсон в инвалидном кресле, поставленном на лыжи, преодолел по ледяным пустыням Антарктиды 640 километров. В пути он пробыл 21 день, двигаясь к полюсу 10 часов в день. Температура в разгар летнего сезона на материке держалась в районе 30 градусов ниже нуля.

Путешественник рассказал, что одним из наиболее трудных препятствий на пути стало плато, на которое предстояло взобраться. «Это был подъем порядка 2000 метров, это было очень-очень сложно. После этого я передвигался на лыжах, отталкиваясь только руками, скользить по снегу, который находится здесь, действительно сложно», — поделился впечатлениями Андерсон.

«Я очень счастлив, что мы собрали более пяти миллионов шведских крон для фонда помощи детям, больным раком. Когда я был ребенком, у меня был рак, поэтому это действительно важный для меня мотив», — рассказал путешественник.

Опухоль в нижнем отделе позвоночника у Арона Андерсона обнаружили, когда ему было девять лет. После серии операций и лечения мальчик оказался прикованным к инвалидному креслу. Сегодня 28-летний Арон Андерсон — известный шведский спортсмен и путешественник, обладатель 10 золотых медалей чемпионатов мира по легкой атлетике среди юниоров, четырехкратный участник Паралимпийских игр (в трех дисциплинах). Среди прочих достижений спортсмена — покорение самой высокой горы Швеции Кебнекайсе и африканского вулкана Килиманджаро.