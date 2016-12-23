Дамаск, 23 декабря, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Террористы в Сирии обстреляли Алеппо, в результате чего погибло три человека, сообщает 23 декабря Reuters.

Voice of America Сирийские боевики

Инцидент произошел после того, как последние боевики вышли из города по предоставленному коридору.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что 10 снарядов упало на юго-западе города.

Террористы, стремящиеся свергнуть законное правительство Башара Асада часто обстреливали части города, которые на протяжении всего конфликта находились в руках правительственных войск.

Последние боевики покинули город поздно вечером 22 декабря, также город покинуло около 35 000 гражданских лиц. Многие из покинувших город в настоящее время живут в провинции Идлиб в статусе беженцев.