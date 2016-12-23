Москва, 23 декабря, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В Москве инвалидов привлекут к спорту и предоставят им абонементы в фитнес-клуб бесплатно. Об этом 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявили организаторы акции — благотворительный фонд «Сила духа», договорившийся с одной из крупнейших российских сетей фитнес-клубов.

U.S. Army Занятие для инвалидов

Директор фонда Александр Шлычков отметил: «Впервые в России вручаем людям с инвалидностью бесплатные абонементы для занятий фитнесом. Акция проходит в рамках масштабной программы по привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к занятиям спортом. Мы с коллегами разработали схему, согласно которой сотрудничество любого фитнес-клуба и благотворительного фонда может быть взаимовыгодным. Сеть фитнес-клубов предоставила фонду возможность выкупить абонементы по специальной цене на посещение зала в наименее загруженные часы — с 12.00 до 17.00. Такая форма партнёрства позволяет фитнес-клубу обслуживать новых посетителей в свободные часы и предоставляет возможность людям с инвалидностью заниматься бесплатно в максимально комфортных условиях. Это решение позволило реализовать проект без привлечения средств государственного бюджета — фитнес-клуб и фонд взяли все расходы на себя».

Он надеется, что разработанную схему поддержат и другие организации, в том числе и региональные. Это позволит организовать регулярные занятия спортом сотням, а в дальнейшем и тысячам людей с инвалидностью.

За год планируется презентовать не менее 80 абонементов. Ограничений по количеству участников пока нет, в базу внесут всех обратившихся, после чего сформируют группы и презентуют абонементы в порядке живой очереди.