Курск, 23 декабря, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Театрализованное шествие Дедов Морозов «Чудеса приходят к нам» пройдет в Курске 25 декабря в 14:00. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, шествие пройдет от Театральной площади по улице Ленина до Красной площади и завершится праздничным концертом.

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В шествии примут участие более 800 человек — сотрудники учреждений культуры, образования, организаций, предприятий, студенты и школьники. Сопровождать парад будут ростовые куклы и сказочные персонажи. На Красной площади глава администрации города Курска Николай Овчаров и Дед Мороз зажгут огни на новогодней елке. Праздник продолжит концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей.

С 25 декабря по 17 января на площадке перед курским ЦУМом состоится конкурс ледовых скульптур. Также с 21 декабря по 13 января в учреждениях культуры, образования, в учреждениях, подведомственных управлению молодежной политики, физической культуры и спорта, комитету социальной защиты населения, проходят праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь на Красной площади также будет проходить праздничная программа, движение общественного транспорта ночью будет перекрыто.