Симферополь, 23 декабря, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Логотип Крыма в целом соответствует тому, что сейчас происходит в Крыму, считает дизайнер Артемий Лебедев. Он раскритиковал логотип, представленный крымским дизайнером Ольгой Степановой, в экспрессивных выражениях на своём сайте в разделе «Бизнес-линч».

Логотип Крыма

По мнению Лебедева, перепад жирности шрифтов в слове «Крым» — «бессмысленный». Не понятно, зачем в графической композиции «Я.Крым» поставили точку. В словосочетании «точка притяжения» не понятно, для чего оба слова выполнены разными шрифтами, и зачем между ними столько пробелов. Не понравилось критику и то, как выполнена буква «я» с вписанными в неё очертаниями крымского полуострова. «Когда в логотипе территории используется карта, это первейший признак дизайнерской импотенции», — пишет Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму представили логотип полуострова, который будет в дальнейшем использоваться для продвижения туристического бренда. «Мы создали живой логотип, который позиционирует полуостров от первого лица. Слоган «Я. КРЫМ» — это персонализация Крыма, отождествление гостя и самих крымчан с полуостровом. С другой стороны, «Точка притяжения» — это, так называемый, поиск крымских магнитов. Ими могут быть территории, климат, история, национальная кухня, событийные мероприятия и многое другое», — рассказала на презентации логотипа председатель крымской организации Союза дизайнеров России и автор работы Ольга Степанова.

Авторы получили за свою работу 1 млн рублей от министерства курортов и туризма Крыма. Пользователи соцсетей раскритиковали логотип за то, как выполнена буква «ы» в слове «Крым» — какая-то она неуверенная, как будто вместо украинского «и» нарисовали — явный политический подтекст.

После того, как брендбук к логотипу был опубликован на сайте министерства курортов и туризма Крыма, блогер и фотограф Сергей Анашкевич заявил, что авторы логотипа использовали в брендбуке его фотографии без разрешения.

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