Мадрид, 23 декабря, 2016, 17:01 — ИА Регнум. «Москва не собирается торопиться с выводами, — размышляет корреспондент газеты Хавьер Перес де ла Крус. — Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле хотят получить максимум информации о случившемся и только потом озвучивать свое мнение. Известно, что Россия направила свою следственную бригаду в Турцию. По нашим данным в расследовании будет задействовано 120 агентов».

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Такая позиция российского руководства, по мнению испанского журналиста, «как ушат ледяной воды на турецкое правительство, которое практически сразу же после ЧП указало на заокеанского оппозиционера, считающегося врагом номер 1 Анкары, как на виновника происшедшего. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже успел поставить в известность своего американского коллегу Джона Керри, что на территории США находится опасный террорист».

«Между тем, выявляются все новые интересные подробности из биографии убийцы, — обращает внимание де ла Крус. — 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ в период с 15 июля (даты неудавшегося военного переворота в Турции) восемь раз привлекался к участию в акциях по обеспечению безопасности высокопоставленных персон, в том числе и Реджепа Эрдогана». Испанский журналист не может найти ответ на вопрос, как сторонник Гюлена смог не попасть «под метлу чисток, проводимых в силовых структурах после путча» и указывает на то, что «нет недостатка в слухах, что Алтынташ был связан с Джебхат Фатах аш-Шам — филиалом Аль Каиды».