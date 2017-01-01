Москва, 1 января, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Совокупность федеральной и региональной доплаты к пенсии будет обеспечивать прожиточный минимум неработающего пенсионера в конкретном субъекте РФ, сообщает ИА REGNUM. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

С этого момента федеральная социальная доплата к пенсии и региональная социальная доплата к пенсии будут устанавливаться в таком размере, чтобы сохранить уровень материального обеспечения неработающего пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, которая установлена в соответствующем субъекте РФ по состоянию на 31 декабря предыдущего года. Пенсионерам положены федеральная и региональные доплаты к пенсии в том случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ по месту его жительства.

Сейчас в регионах нет единой методики расчета прожиточного минимума пенсионера. Правительству поручено разработать в кратчайшие сроки единую методику определения прожиточного минимума для всех субъектов РФ, чтобы исключить злоупотребления с произвольным установлением этой величины.

В Москве величина прожиточного минимума пенсионера за 2016 год составила 11 тыс. 428 рублей, средний прожиточный минимум пенсионера по стране составил по стране 7 тыс. 951 рубль. В Ненецком АО такая величина составила в 2016 году 14 тыс. 540 рублей, в Ленинградской области — 7 тыс. 401 рубль.