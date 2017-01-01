Москва, 1 января, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Страховые компании обязаны обеспечить возможность заключать электронные договоры ОСАГО, сообщает ИА REGNUM. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Utoany.ru ОСАГО

Такую возможность страховщик обязан обеспечить любому обратившемуся к нему заявителю. Для получения электронного ОСАГО клиенту страховой компании необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании заявление и уплатить страховую премию посредством электронной платежной системы или с помощью онлайн-банкинга, если такая возможность представлена страховщиком на сайте.

Закон обязывает страховщиков обеспечивать бесперебойность и непрерывность функционирования своих официальных сайтов в интернете для того, чтобы граждане могли заключить договор ОСАГО в электронной форме в удобное время.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 дней с момента направления заявления через сайт страховщика, клиенту стоит пожаловаться в территориальные учреждения Банка России либо в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России. Информацию об этих фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (РСА).

Возможность заключения электронного договора ОСАГО позволит существенно снизить то напряжение, которое возникло в ряде регионов с получением полисов ОСАГО, отмечают в правительстве.