Москва, 1 января, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Средства материнского (семейного) капитала не будут индексировать по меньшей мере до 1 января 2020 года включительно, сообщает ИА REGNUM. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Credits-helps.ru Материнский капитал

Закон приостановил действие норм, предусматривающих ежегодную индексацию маткапитала. Программа маткапитала заработала в 2007 году, до 2015 года его размер ежегодно индексировался по инфляции. В 2016 году маткапитал не индексировался, сейчас его размер составляет 453 тыс. 26 рублей.

Закон допускает возможность направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида. Сертификат на маткапитал могут получить семьи про рождения второго или последующих детей.

Программа маткапитала действует до конца 2018 года включительно.