Москва, 23 декабря, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения в Москве специализированной площадки, на которой будет представлена продукция предприятий всех российских регионов. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Кирова Владимира Маматова.

Андрей Репин ИА REGNUM Квас становится одним из самых известных брендов Кировской области

По словам Маматова, в настоящее время врио губернатора Кировской области Игорь Васильев рассматривает идею о том, чтобы создать в Москве торговую площадку, на которой сначала будут представлены товары кировских производителей, а после и со всей России.

«Фактически, мы хотим возродить ВДНХ, сделав кировскую площадку пилотной», — отметил Маматов, и поинтересовался у Путина, готов ли он поддержать это начинание.

Путин ответил утвердительно и добавил, что в настоящее время ВДНХ уже восстанавливается: «Сейчас это уже происходит. Совсем недавно на ВДНХ были какие-то замшелые рынки, непонятно откуда взявшиеся. Сейчас ВДНХ возрождается. В том числе, если у вас есть идеи, связанные с презентацией и с представлением своего товара, то я думаю, это можно решить. Нас сейчас услышит Сергей Собянин. Мы готовы подсказать ему, чтобы в диалоге со своим коллегой он обсудил вопрос о представлении ваших товаров», — заявил Путин.

Маматов также поблагодарил Путина за поддержку, оказанную кировским производителям кваса («Вятский квас»)

«За квас отдельное спасибо. Экспортируется в Китай, экспортируется в США. В любой момент приезжайте на завод, я гарантирую, там будет стоять толпа», — отметил кировский журналист.

«Квасу да, водке нет», — пошутил президент РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на пресс-конференции президента в 2014 году Маматов заявил, что производители «Вятского кваса» испытывают серьезные проблемы с тем, чтобы поставлять свою продукцию в крупные торговые сети. При этом сам напиток во многом превосходит аналогичную продукцию зарубежных компаний.