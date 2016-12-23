Москва, 23 декабря, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Средства, которыми владеет «Роснефтегаз» абсолютно прозрачны и находятся под полным контролем правительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о целесообразности сохранения части средств, идущих от «Газпрома» и «Роснефти» в ведении «Роснефтегаза».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. 23 декабря 2016

«Да, есть такой резерв, как деньги Роснефтегаза. Но они абсолютно прозрачные. Там нет ничего непрозрачного. Они все находятся под контролем правительства», — заявил Путин.

«И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание», — добавил он.

Например, в 2015 и 2016 году дополнительно из средств «Роснефтегаза» будут финансироваться проекты в сфере науки и образования. «Прежде всего в сфере науки — это касается так называемых мегаграндов», — пояснил Путин.

Оттуда же будут направлены средства на решение проблем, связанных с малой авиацией для того, чтобы возобновить производство самолетов для региональных линий. Кроме того, деньги будут направлены на проекты, связанные с большой авиацией и на производство авиационного двигателя с большой тягой.

«Вот мы сейчас сделали двигатель, который не производили 29 лет, начиная со времён Советского Союза, нам нужно теперь сделать другой двигатель с большой тягой — за 30−35 тонн. Это нам позволит вместе с нашими китайскими друзьями создать широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет», — заявил глава государства.

«Вот на такие вещи, на которые, в конечном итоге, после всех споров и всех драк в правительстве денег не оказывается, но которые нужно обеспечить финансированием, мы и будем тратить средства из Роснефтегаза», — подчеркнул Путин.

Напомним, что «Роснефтегаз» управляет государственными активами в области нефтяной и газовой промышленности и владеет в том числе контрольным пакетом акций «Роснефти» и 10,97% акций «Газпрома». Эти крупнейшие плательщики дивидендов, таким образом, выплачивают их не напрямую в бюджет, а сначала «Роснефтегазу», и уже затем определенная часть этих средств идет в бюджет.