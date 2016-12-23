Путин рассказал, зачем нужны деньги «Роснефтегазу»
Москва, 23 декабря, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Средства, которыми владеет «Роснефтегаз» абсолютно прозрачны и находятся под полным контролем правительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о целесообразности сохранения части средств, идущих от «Газпрома» и «Роснефти» в ведении «Роснефтегаза».
«Да, есть такой резерв, как деньги Роснефтегаза. Но они абсолютно прозрачные. Там нет ничего непрозрачного. Они все находятся под контролем правительства», — заявил Путин.
«И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание», — добавил он.
Например, в 2015 и 2016 году дополнительно из средств «Роснефтегаза» будут финансироваться проекты в сфере науки и образования. «Прежде всего в сфере науки — это касается так называемых мегаграндов», — пояснил Путин.
Оттуда же будут направлены средства на решение проблем, связанных с малой авиацией для того, чтобы возобновить производство самолетов для региональных линий. Кроме того, деньги будут направлены на проекты, связанные с большой авиацией и на производство авиационного двигателя с большой тягой.
«Вот мы сейчас сделали двигатель, который не производили 29 лет, начиная со времён Советского Союза, нам нужно теперь сделать другой двигатель с большой тягой — за 30−35 тонн. Это нам позволит вместе с нашими китайскими друзьями создать широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет», — заявил глава государства.
«Вот на такие вещи, на которые, в конечном итоге, после всех споров и всех драк в правительстве денег не оказывается, но которые нужно обеспечить финансированием, мы и будем тратить средства из Роснефтегаза», — подчеркнул Путин.
Напомним, что «Роснефтегаз» управляет государственными активами в области нефтяной и газовой промышленности и владеет в том числе контрольным пакетом акций «Роснефти» и 10,97% акций «Газпрома». Эти крупнейшие плательщики дивидендов, таким образом, выплачивают их не напрямую в бюджет, а сначала «Роснефтегазу», и уже затем определенная часть этих средств идет в бюджет.