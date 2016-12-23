Рязань, 23 декабря, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Рязани идёт борьба за сохранение от сноса «Дома Циолковского», в котором он провёл детские годы — ул. Вознесенская № 40. Защитники памятника истории противостоят планам по уничтожению здания, выдвигая местным властям два требования: отменить решение о сносе строения и провести открытые общественные слушания по ставшему столь резонансным вопросу.

Защитим историю

Но если немного отвлечься от происходящего конкретно в Рязани, можно понять, насколько закономерной выглядит эта ситуация в свете тенденций, имеющих место на всей территории нашей страны.

Мы любим обвинять нынешние украинские власти в странной и нетрадиционной любви к нашей общей истории, когда вместо неё пытаются создать некий «новодел» никак не опирающийся на подлинные исторические свидетельства. И ещё — мы справедливо клеймим наших соседей за политику «героизации» пособников фашизма. А как обстоят дела у нас, в России?

Разве не наличествуют такие тенденции, как: восхваление «молодой страны», как бы заново рождённой после развала СССР; борьба с советским историческим наследием и очернение всего советского периода; ползучее искажение всей российской истории через облыжное очернение деяний наших предков во все исторические периоды.

Эти «злокачественные опухоли» вылезают «метастазами» по всей стране. Так например, разрушаются и сносятся памятники национальной истории и культуры, освобождая место европодобным небоскрёбам, торговым центрам и пафосным особнякам толстосумов. Постоянно идут «наезды» на памятники федерального значения с требованиями их снести, переместить, завесить транспарантами, перелицевать на противоположные по смыслу. Требуют переименовать улицы и населённые пункты. Историю Отечества, предшествующую эпохе «молодой страны» затирают, оплёвывают, покрывают клеветой.

Взамен водружают памятные доски палачам русского народа Маннергейму и Колчаку, тратят миллиарды на мемориалы Ельцина, милостиво позволяют прославлять нацистских преступников Краснова и Шкуро в частных музеях. И очень оперативно и яростно реагируют на инициативы граждан по созданию памятников нашей истории, вспомним хотя бы тот же монумент Ивану Грозному в Орле, или попытку установки памятника Сталину в Сургуте.

Да что там о столь значимых фактах, препятствуют даже просто защите исторического наследия от разрушения. В Санкт-Петербурге сносят исторические здания, памятники архитектуры, в Екатеринбурге снесли памятник советской эпохи — краснознаменную группу в честь награждения города Свердловска (а так в советские годы назывался Екатеринбург, если ещё не забыли) орденом Ленина. И этот перечень можно продолжать: в центре Сыктывкара снесли памятник погибшим во время Великой Отечественной войны; местная власть разрушила памятник Солдату в Сольвычегодске; в подмосковных Горках Ленинских сложилась непростая ситуация вокруг Музея Ленина.

Таких случаев десятки и сотни. Причём снос зданий, старее эпохи «молодой страны», и памятников приобретает массовый характер. Повсюду это происходит либо по повелению, либо при попустительстве местных властей.

Возникший у защитников «Дома Циолковского» в Рязани интерес к источнику такой странной манеры действий государственных лиц, привёл их к малозаметному событию, имевшему место быть в славном городе Орле летом этого года. Вот что сообщается на сайте Орловского облсовета:

«3 июня 2016 г. в Орле состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа, который объединяет руководителей парламентов 18 регионов центра России. На заседании был рассмотрен давно поднимаемый в регионах вопрос о проблемах, касающихся исключения объектов культурного наследия народов Российской Федерации регионального и местного значения из единого государственного реестра объектов культурного наследия».

Подробности обсуждения этого вопроса можно, как оказалось, узнать на сайте Костромской облдумы, глава которой Алексей Анохин и стал инициатором рассмотрения вопроса на орловском совещании:

«Руководитель областного парламента озвучил инициативу костромских законодателей об исключении объектов культурного наследия регионального и местного значения из единого государственного реестра. По мнению депутатов это необходимо для упрощения и сокращения процедур согласования по использованию таких объектов…

На то, чтобы исключить их из Реестра уходят годы согласований. Эта проблема касается не только Костромской области, но и большинства субъектов Российской федерации».

Вывод неутешителен: защитники истории из Рязани допускают, что это целенаправленная и последовательная кампания чиновников и законодателей (как минимум 18 регионов центра России) по истреблению исторического и культурного наследия при одновременном извлечении из этого коммерческой выгоды. Объекты, исключённые из единого государственного реестра, теперь легко могут быть признаны за счёт фальсификаций и подтасовок местными властями ничтожными в историческом плане и снесены.

Орловско-костромская инициатива «креативщиков» от власти надо полагать сегодня путешествует по кабинетам Федерального собрания, с тем чтобы обрести формальное звучание в виде некоего законопроекта общефедерального действия.

Но пора вернуться на рязанскую землю, события на которой и стали поводом для начала разговора. Сообщим некоторые интересные, и не слишком популяризируемые факты. Так, в области продолжается противостояние вокруг сохранения таких жемчужин российской истории и культуры, как «Государственный музей-заповедник Рязанский Кремль», и «Музей-заповедник Сергея Есенина — село Константиново». Застройщикам и чиновникам не дают покоя территории, отнесённые к охранной зоне этих объектов. А ведь Президент Путин уже обращал внимание на ситуацию, связанную с «есенинским наследием», но видно одного окрика для местных «князьков» мало.

А как не вспомнить ситуацию, которая возникла на Рязанщине в начале этого года ( ИА REGNUM ранее сообщало о сложившемся тогда противостоянии), когда власть попыталась разместить вновь создаваемый «Солженицын-Центр» в здании «Дома Свободы» в Рязани, в здании, где располагался «первый Совет», где размещался в 1919-ом Штаб Южного фронта Красной армии, где в 1920-м рождался «рязанский комсомол», в здании, в котором сегодня находится Музей истории молодёжного движения (Музей комсомола). Тогда защитникам истории удалось переубедить власть не уничтожать реликвию. Тем более это стало актуальным в свете недавнего Указа Президента РФ В. В. Путина о подготовке к празднованию 100-летия революции. Интересно, как бы ощущали себя рязанские власти, если бы их не удалось остановить тогда от столь пагубных деяний?

Надеемся, что и в вопросе о сохранении, а Рязани памятных исторических мест, связанных с К. Э. Циолковским, и прежде всего здания по адресу ул. Вознесенская, д. 40, рязанский истеблишмент начнёт говорить с защитниками истории конструктивно и уважительно, а не пытаться «проломить» ситуацию силой.