Москва, 23 декабря, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В России успешно выполняется решение о том, чтобы не повышать налоги на бизнес, несмотря на то, что со стороны ведомств и министерств выдвигаются различные предложения сделать те или иные исключения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о гипотетической возможности повышения налогов в ближайшие годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В 2014 году мы приняли решение не повышать налогов на бизнес. Это и происходит. Несмотря на различные предложения самых разных ведомств сделать исключение, всё-таки в конечном итоге мы удержались от повышения налоговой нагрузки на бизнес», — заявил Путин.

Более того, на этом фоне был введен целый набор льготных режимов — например, для среднего и малого бизнеса, указал президент. «Теперь говорим о том, чтобы самозанятых освободить от всяких уплат на определенный период времени с тем, чтобы они легализовались и чувствовали себя уверенно», — напомнил он.

Учитывая другие меры, такие как решение по территориям опережающего развития (ТОР), об особом порядке налогообложения сельского хозяйства, сокращении отчислений в социальные фонды для высокотехнологичного бизнеса, можно говорить о том, что работа в этом направлении проводится успешно, считает Путин.

В 2018 году этот режим заканчивается, поэтому за оставшееся время нужно «сейчас, спокойно, в рабочем режиме, на уровне правительства, экспертов и бизнес-сообщества» выработать «план нашей работы в этой сфере на следующую четырехлетку», указал глава государства.