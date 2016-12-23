Москва, 23 декабря, 2016, 16:08 — ИА Регнум.



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Пытаемся возродить библиотеки в целом по стране, но новой базе. Просто так прийти и перелистывать книжки, это очень интересно и важно, так чтобы почувствовать и подержать книгу, чтобы текст был перед глазами, заявил сегодня, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Современные носители информации вытесняют книги, это очевидно, но нужно добиться, чтобы и на современных носителях был нужный контент, который был бы востребован при воспитании молодого поколения, формировал у детей взгляды на жизнь», — сказал Путин.

«Библиотеки нужно превращать в новые мультимедийные центры — и с книгой, и с интернетом. Этому нужно уделять побольше внимания не только на федеральном уровне, но в регионах и муниципалитетах», — отметил Путин.