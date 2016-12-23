Москва, 23 декабря, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал не делать поспешных выводов из единообразных решений суда по делам, связанным с конфликтами исполнительного директора нефтегазовой компании «Роснефть» Игоря Сечина с рядом СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря он заявил в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о судебных процессах главы «Роснефти» против ряда СМИ — «Новой Газеты», «Ведомостей», РБК, журнала Forbes, — которые систематически оканчиваются победой Сечина и требованиями суда удалить соответствующие публикации, вплоть до уничтожения целых тиражей.

Kremlin.ru Журналисты на пресс-конференции Владимира Путина. 23 декабря 2016

«Здесь надо внимательно всё смотреть. Сечин, так же, как и другие, кто в суды обращается, они что должны делать для защиты своей чести и достоинства, деловой репутации? Они что, должны приходить с дубиной и драться что ли? Они идут в суд, как в любом цивилизованном обществе», — заявил Путин

Президент сказал, что не знает, насколько объективны эти решения, поскольку не углублялся в детали. Тем не менее то, что «пресса пощипывает и чиновников, и представителей крупного бизнеса, в том числе с госучастием — в принципе это хорошо», подчеркнул он.

Давать оценку решению суда об уничтожении публикаций Путин также не стал. «Если это правовое решение, в рамках закона — ну, не знаю, надо выполнять тогда», — заявил он.