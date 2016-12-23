Симферополь, 23 декабря, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Во время ежегодной большой пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин рассказал, какие отрасли экономики считает перспективными для развития в Крыму. Помимо туризма президент рекомендовал развивать сельское хозяйство, судостроение, химическую промышленность и «высокотехнологические сферы производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин во время поездки в Крым

«Какие отрасли могли бы быть перспективными для Крыма: разумеется — судоремонт, судостроение; отдельные направления химической промышленности — они уже есть, работают неплохо, их нужно только поддержать; разумеется, сельское хозяйство, кстати говоря, на поддержку сельского хозяйства в этом году направлено 3 миллиарда рублей, это в 5 раз больше, чем в прошлом году и в 10 раз больше, чем в 2014-м, нужно только эти деньги осваивать эффективно и добиться максимальной отдачи; ну разумеется — туризм, я нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста объём туристических поездок резко возрастёт; мне бы очень хотелось, чтобы высокотехнологичные сферы развивались в Крыму, чтобы они не нарушали экологическую среду, не наносили ей какого-то ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент на пресс-конференции заявил, что в Крыму энергосистема строится с заделом в 800 мегаватт для экономического развития полуострова, а через несколько дней будет объявлено о пуске российского газа в газотранспортную систему полуострова.

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