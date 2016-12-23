Киев, 23 декабря, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Сегодняшняя ситуация в украинском газовом секторе показывает, что планы Киева: через пять лет полностью избавиться от энергозависимости и стать экспортером газа — нереальны. А соответствующие заявления украинские политики делают лишь в рамках антироссийской риторики. Такое мнение выразил сегодня, 23 декабря, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты и иллюзии

«Здесь вопрос соотношения экономических и технических возможностей. Украина, действительно, обладает определенными запасами нефти и газа. Но газовые месторождения традиционные, что находятся на западе, в центре Украины, имеют высокий процент выработанности», — поясняет эксперт.

Если брать середину ХХ века, примерно 70-е годы, то максимальный объем добычи на Украине был около 40 млрд кубов, что является довольно большим показателем. Однако сегодня эти месторождения истощаются. Каждый год Украина борется с падением производства, говорит Юшков. В 2013 году добывали около 21,5 млрд кубов, а сейчас — около 19 млрд кубов. Украина пытается вкладываться в поддержание производства, но ничего не получается, поскольку происходит естественный геологический процесс.

В этом случае, если допустить, что добыча сохранится на уровне 19 млрд кубов, то чтобы начать экспортировать газ, нужно снизить потребление. По этому пути сегодня и идет Украина, отмечает ведущий аналитик ФНЭБ. Потому что в 2013 году Украина потребляла около 50 млрд кубов, сейчас эта цифра около 27−28 млрд кубов. То есть закупается за рубежом не так уж много. И связано это с падением промышленности, практическим ее вымиранием.

«Плюс к тому население стало меньше потреблять. Потому что, во-первых, они теперь не учитывают Донбасс, что он потребляет. Во-вторых, они подняли тарифы. МВФ от них требовало поднять тарифы в обмен на кредит. Соответственно, население тоже меньше в принципе потребляет. Все начинают считать уже, что сейчас вода дорогая, газ дорогой для них. Электричество еще им предстоит в разы поднять. Спрос в коммунальном бытовом секторы падает. А они выдают это за энергоэффективность. Но реально там ничего не вводилось», — объясняет Юшков.

Ранее компания ВР докладывала, что Украина — единственная страна, которая не сделала ничего за весь постсоветский период, чтобы снизить энергоемкость своей экономики. Поэтому Украина, конечно, сокращает потребление, но не представляется реальным это делать бесконечно, сказал Юшков.

Вот мнение преподавателя Финансового университета при правительстве РФ: «Я думаю, что примерно на нынешнем уровне они останутся дальше по потреблению. А значит, нужно увеличивать добычу, если вы хотите стать экспортером газа».

Украина сделала ставку на два нефтяных участка: на западе и востоке. На востоке — Юзовский (в Донбассе), там планировали добывать сланцевый газ. Но из-за того, что там вооруженный конфликт, все оттуда ушли. На западе же работала американская компания Chevro. Но при этом американские компании активно разрабатывали проект и в Польше. Там было пробурено около пяти скважин. Три оказались сухие, то есть ничего не нашли. А две показали так называемый непромышленный приток газа, что газ есть, но мало, разрабатывать совершенно нерентабельно. Поэтому американцы бросили и украинский участок. Во-первых, из-за социально-политичиеской нестабильности. Во-вторых, из-за коррупционной составляющей. В-третьих, геология схожая, и американцы посчитали, что раз в Польше ничего нет, то и на Украине нет смысла пробовать, вкладывать гигантские деньги, чтобы опять убедиться, что там тоже ничего нет.

«Поэтому это невыгодно добывать. И за счет чего они собираются увеличить добычу, совершенно неясно. Старые месторождения уже все, не выкачать там много, а новых месторождений нет просто», — заявил аналитик.

По его мнению, Украина должна отбросить все эти иллюзии, и выстраивать нормальные экономические отношения с соседями. Если не покупать газ у России, то надо строить интерконнекторы, строить СПГ-терминалы, договариваться с Турцией, чтобы она пропускала танкеры с СПГ через свои проливы, потому что Турция раньше это запретила делать, и готовьте деньги закупать более дорогой СПГ.

«Но они же не делают ни одного, ни второго, ни третьего. А мы только слышим эти голословные заявления, что «кровавая Россия, мы у вас не будем покупать газ, мы ваш же газ будем покупать у европейцев». Но это все не конструктивно», — подчеркивает эксперт,

Он также добавил, что за заявлением Украины о намерении стать экспортером газа ничего реального не стоит. Юшков напомнил:

«Там так политическая система устроена: надо быть в формате этой риторики антироссийской, и то, что мы скоро встанем с колен и всех уделаем. Поэтому и энергетики тоже самое заявляют».

Ранее ИА REGNUM писало, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сегодня заявил, что Украина будет наращивать производство газа. А уже к 2021 году сможет избавиться от энергетической зависимости и стать экспортером газа.