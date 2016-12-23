Астана, 23 декабря, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Управление образования Восточно-Казахстанской области запретило воспитателям и нянечкам в детских садах пользоваться гаджетами на рабочем месте. Сотрудникам детских дошкольных учреждений разрешается пользоваться только кнопочными телефонами.

gilipollastv Под запретом

По словам руководителя областного управления образования Айжан Садыковой, запрет был введен еще 30 ноября 2016 года.

«Такое решение было принято по итогам заседания Совета родительской общественности Восточно-Казахстанской области. И направлено оно на обеспечение безопасности детей, потому что воспитатель, находясь в группе, должен внимательно смотреть за дошкольниками, чтобы никто не упал и не ударился, а не отвлекаться на смартфон. К тому же воспитатель может оставить телефон на зарядке и уйти, что тоже небезопасно. Поэтому Советом и было принято такое решение — свести к минимуму использование мобильных телефонов воспитателями и нянечками. Решение на учителей школ не распространяется, потому что в рамках учебного процесса у них нет времени отвлекаться на телефон», — поясняет руководитель управления.

При этом в ведомстве отмечают, что запрет носит скорее рекомендательный характер, поскольку никаких штрафных санкций за его несоблюдение не предусмотрено. Для общения с родителями воспитанников, поясняют в управлении образования, сотрудники дошкольных учреждений могут пользоваться обычными кнопочными телефонами.

Напомним, в начале марта 2016 года в Казахстане запретили пользоваться смартфонами на рабочем месте всем чиновникам.

Такое распоряжение госорганы получили из канцелярии премьер-министра. Целью введения запрета стало недопущение утечки конфиденциальной информации посредством интернет-мессенджеров, таких как WhatsApp и других.

«Я считаю, что это нормально. Это же не означает, что мы не будем пользоваться телефонами. Во время вхождения в соответствующие государственные органы эти телефоны должны оставляться в определенных установленных местах, а потом забираешь и пользуешься. Мы все время пользовались планшетами, ходили с ними на заседание правительства. На этих планшетах указано, какие вопросы будут рассматриваться на заседаниях. Мы используем их только на заседаниях правительства, этот планшет нам разрешают», — сообщила тогда министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова.

Вслед за чиновниками проносить смартфоны на рабочее место запретили и депутатам. Несмотря на то, что изначально запрет касался исключительно чиновников, в некоторых ведомствах решили проявить инициативу и стали запрещать использование смартфоном и планшетов не только собственным сотрудникам, но и посетителям, в том числе журналистам.

Старшая дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева выступила с критикой в адрес ретивых чиновников.

«Данный приказ адресован исключительно на государственных служащих. Поэтому то, что сегодня акиматы (местные администрации) на местах запрещают журналистам проносить гаджеты — это превышение полномочий, и никак не соответствует букве приказа. Нужно внимательно прочитать всем закон «О доступе к информации», и все встанет на места», — заявила тогда Назарбаева.

31 марта Министерство образования республики также опровергло введение запрета на пользование смартфонами в учебных заведения. Следует отметить, что опровержение последовало следом за слухами о том, что в детских садах Экибастуза родителям запретят проносить смартфоны в здания.

«Согласно статье 55 Закона «Об информатизации» относительно мер защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры запрет, введенный на использование смартфонов на рабочих местах, касается государственных служащих», — заявила директор департамента дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования Жаныл Жонтаева.

Тогда же сообщалось, что управление образования Павлодарской области довело до сведения руководителей подведомственных учреждений информацию о запрете вноса смартфонов в здания государственных органов и провело разъяснительную работу с руководителями дошкольных организаций относительно корректности исполнения требований.

В свою очередь глава Министерства по делам государственной службы (сейчас это министерство реорганизовано в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции — ИА REGNUM ) Талгат Донаков сообщил, что за нарушение запрета к госслужащим будет применяться дисциплинарное взыскание.

Однако уже в апреле 2016 года из Управления делами президента Казахстана всем государственным органам была спущена установка — запретить посетителям проносить смартфоны.

«Сообщаем, что с 4 апреля 2016 года в административные здания госорганов Республики Казахстан будут разрешены внос и использование мобильных телефонов только с функциями «звонок — ответ — смс», не оснащенных интернет-модулями, фото‑ и видеокамерами. Кроме того, сообщаем о необходимости назначения ответственного лица за учет и регистрацию данных устройств», — говорилось в постановлении Управделами президента.

В документе также пояснялось, что проносить в госорганы многофункциональные телефоны могут лишь политические госслужащие, то есть акимы (мэры), их заместители и министры. Но только при условии, что гаджет представляет собой устройство информационной системы «Мобильный офис правительства Республики Казахстан». Кроме того, также было отдано распоряжение организовать в зданиях госорганов специальные ячейки для временного хранения мобильных устройств посетителей.

В июне был введен запрет на смартфоны и другое оборудование в зданиях судов для всех посетителей, включая представителей СМИ. Согласно правилам пропуска в суды, посетителям судов запрещено брать с собой на процесс смартфоны, диктофоны, ноутбуки, модемы, роутеры, флеш-карты.

С 1 сентября 2016 года в Кзыл-Ординской области был введен запрет на использование смартфонов и планшетов во всех школах. Как пояснили в областном управлении образования, запрет, касающийся как школьников, так и учителей, был принят по предложению прокуратуры с целью «снижения криминогенности в учебных заведениях и внедрения новых подходов в воспитательной работе».

«Предложение прокуратуры области принято педагогическими советами школ и родительскими комитетами. Мы согласны, что использование смартфонов негативно влияет на образовательный процесс, а бесконтрольный доступ детей к Интернету отрицательно воздействует на их нравственное и духовное развитие. Помимо этого, дорогие телефоны школьники нередко теряют», — пояснил тогда руководитель управления образования Кзыл-Ординской области Бахытжан Сайлыбаев.

В августе Министерство образования и науки Казахстана кардинально пересмотрело свое отношение к запрету смартфонов в учебных заведениях.

«Решение о запрете смартфонов у нас принимает каждая школа самостоятельно. Чтобы принять окончательно решение, нам нужно поговорить с родителями», — сообщила вице-министр образования Эльмира Суханбердиева.

В начале октября прокуратура Кзыл-Ординской области заявила о том, что запрет на смартфоны в школах дает положительный результат, поскольку он позволил исключить социальное неравенство среди учащихся и негативное влияние на нравственно-духовное развитие школьников.

Но в конце октября стало известно, что госслужащие Казахстана игнорируют все эти запреты. К примеру, на заседании в акимате (администрации) Актюбинской области чиновники активно переписывались в мессенджерах и просматривали фотографии в Instagram.