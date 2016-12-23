Москва, 23 декабря, 2016, 15:57 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин. 23 декабря 2016

Роботы нужны в производстве, в промышленности. Но когда мы занимаемся такими чувствительными вопросами, от решениях которых зависит судьбы миллионов людей, то тут нужно, прежде всего, быть людьми, заявил сегодня, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«В этом вопросе на роботов трудно ссылаться и рассчитывать», — сказал Путин.