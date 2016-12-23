Ярославль, 23 декабря, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Господдержка капитального ремонта в Ярославской области будет ограничена. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональной думе, объем государственного софинансирования, предоставляемого из средств регионального бюджета, не будет превышать 35% от общего объема средств.

Олег Ненилин Капремонт

Соответствующий законопроект внесен врио губернатора Ярославской области и принят на последнем в 2016 году заседании облдумы. Стоит отметить, что действующая норма господдержки капремонта составляет не менее 35%.

При этом в поправках к законопроекту региональные власти и вовсе намеревались исключить с 1 января норму, определяющую размер софинансирования. Однако депутаты предложили компромиссное решение — ограничить объем господдержки, с чем руководство региона согласилось. Впрочем, правительством была предложена и альтернативная поправка — перенести введение нормы, предусматривающей объем софинансирования в размере не менее 35%, на 1 января 2018 года.

«Но, обсуждая поправки вместе с правительством, мы решили, что не надо обманывать ни себя, ни людей. Решили остановиться на предложении депутатского корпуса. Это позволит правительству Ярославской области гибко реагировать на потребность проведения капремонта на объектах, являющихся памятниками культурного наследия», — отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной думы Виктор Тамаров.

Депутаты высказали подозрение, что такая норма фактически даст возможность правительству Ярославской области «вообще не участвовать в программе капремонта».

«Сначала это была мера поддержки — а теперь мы все вообще на плечи людей переложили. То есть, мы им говорим: мы, может, и будем вас софинансировать, а, может, и не будем. Можем вообще ничего не делать. Совсем уже сумасшествие! Сначала просили людей помочь государству. А теперь еще думаем, помогать ли людям», — возмутился единственный представитель фракции ЛДПР в областном парламенте Андрей Потапов.

Председатель коммунистической фракции Александр Воробьев прямо поинтересовался: не подгоняется ли новая норма под свежепрянитый бездефицитный бюджет региона.

«Закон подгоняется под ранее принятый бюджет, чтобы не говорили, что он принят с нарушением закона — а цифра «не менее 35%» не была заложена в бюджет», — сказал Александр Воробьев.

Авторы поправки разъяснили, что в настоящее время включить софинансирование в бюджет проблематично. Однако эти вопросы будут решаться в течение года исходя из конкретной ситуации.

«Исходя из бюджетных ограничений, мы, даже понимая потребность, не можем позволить прямо сейчас включить в бюджет софинансирование. Будем возвращаться к этому в течение года. Но сегодня предлагаем сделать «гибкую историю». Вы сами пламенно выступали, что на счетах фонда капремонта есть огромные остатки. Освоить их мы не успеем, даже работая стахановскими темпами. И выделять огромные бюджетные деньги, чтобы они тоже остатками ложились на счета — глупо. Но зато мы дадим возможность правительству точечно финансировать те дома, которым это необходимо», — пояснил Виктор Тамаров.