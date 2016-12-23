Москва, 23 декабря, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Безвизовый режим в Европе должен быть обеспечен в отношении всех граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

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«Визовый режим в Европе — анахронизм прошлого. И вне зависимости от того речь идет об Украине или Грузии, я считаю, что в отношении всех граждан безвизовый режим должен быть обеспечен», — отметил глава государства.