Москва, 23 декабря, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о самых больших своих ошибках за этот год и за все годы своего президентства, заявил, что уже многократно говорил об этом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. 23 декабря 2016

«У каждого человека есть ошибки», — сказал президент РФ. Говорить о своих ошибках он не стал, пояснив, что главное — сделать выводы, и в дальнейшем работать эффективно.

Традиция больших ежегодных пресс-конференций президента России берет начало в 2001 году. Рекорд длительности беседы был поставлен в 2008 г., когда Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

Напомним, первоначально глава государства планировал встретиться с представителями СМИ 22 декабря, однако пресс-конференция была перенесена в связи с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова. 22 декабря состоялось прощание с дипломатом, Путин принял участие в траурном мероприятии.