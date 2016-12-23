Москва, 23 декабря, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин готов обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом нормализацию отношений между двумя странами. Об этом он заявил сегодня, 23 декабря, в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, проходящей в Центре международной торговли.

Kremlin.ru Флаги России и США

Путин пояснил, что необходимо дать президенту США у время сформировать команду. «Неподготовленная встреча нецелесообразна», — отметил он.

Российский президент напомнил о том, Трамп в ходе избирательной кампании заявлял, что намерен сделать все для нормализации отношений с Россией, которые «хуже некуда». «Мы готовы обсудить, как сделать лучше», — заявил Путин.