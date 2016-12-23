Москва, 23 декабря, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не исключил отмены визового режима между Россией и Грузией, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

commons.wikimedia.org Флаги России и Грузии

«Я не исключаю возвращения к безвизовому режиму для граждан Грузии в Россию», — заявил президент России.

«Мне кажется, для этого есть все основания. Мы видим определенные сигналы со стороны отдельных правящих структур в Грузии», — отметил Путин. «Очень важно наладить нормальные взаимоотношения по линии спецслужб и правоохранительных органов с точки зрения борьбы с терроризмом, чтобы этот безвизовый режим ни в коем случае не носил ущерба нашей безопасности именно на этом антитеррористическом треке. Думается, что это вполне возможно», — заявил Путин.

Визовый режим между Россией и Грузией возник после конфликта, напомнил президент. «Хочу отметить, что не мы в этом виноваты, не мы начали боевые действия в Южной Осетии, но в конечном итоге нужно думать о нормализации (отношений)», — указал глава государства.