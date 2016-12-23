Москва, 23 декабря, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Россия не является инициатором ухудшения российско-европейских отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах отношений Германии и России.

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«Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских, в том числе российско-немецких отношений. Мы не вводили в отношении европейских стран, в том числе Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали — это ответили на рестрикции, введенные в отношении российской экономики», — заявил Путин.

Тем не менее Россия с удовольствием пошла бы на все отмены в том случае, если западные партнеры, в том числе европейские, отменят антироссийские санкции — даже несмотря на то, что «российские сельхозпроизводители призывают нас этого не делать», подчеркнул президент.

Путин призвал объективно посмотреть на то, что произошло с Украиной, «что привело нас к такому состоянию».

«Сначала наши американские и европейские друзья выступили гарантами соглашения между президентом Януковичем и оппозицией. На следующий день всё было нарушено, была захвачена власть. Вместо того, чтобы осудить антиконституционный переоворот и призвать к исполнению договора, под которыми стоят подписи министров иностранных дел трех европейских государств — Франции, Германии и Польши, — вместо этого поддержали этот антиконституционный переворот», — констатировал президент.

«Это привело к тому, что граждане, проживавшие на территории Крыма, захотели воссоединиться с Россией, и привело к известным печальным, трагическим, кровавым событиям на Донбассе», — продолжил он.

По мнению президента России, в основе такого развития событий лежала невозможность согласования позиций по присоединению Украины к договору об Ассоциации с Евросоюзом. «Ну разве можно вот такие вопросы чисто экономического характера переводить вот в такую плоскость и доводить до таких трагедий? Мы что ли были инициаторами такого развития событий? Нет, конечно! Мы годами просили с вами (Европой) согласовать определенные параметры этого соглашения», — подчеркнул глава государства.

Между тем после государственно переворота на Украине присоединение было в итоге отложено.

«Тут же прямо сделали то, что Янукович предлагал сделать. Тянули целый год или больше, потом написали, что приняли решение о ратификации и по сути опять отложили. А что сейчас происходит? Прошёл референдум в Голландии — теперь Европа не хочет это имплементировать! Даже не знаю как это квалифицировать», — заявил Путин.

По словам президента, Россия настроена на строительство конструктивных отношений между Россией и Европой, на решение общих задач — в том числе на борьбу с терророризмом.

Однако без объединения усилий это невозможно, констатировал Путин: «Результат — пропускаем удары. Тяжёлые и чувствительные. Очень надеюсь на то, что всё это (отношения) будет восстановлено».