Курган, 23 декабря, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина просят вступиться за свердловчанку Евгению Чудновец, осужденную в Курганской области за репост в социальной сети ВКонтакте на пять месяцев заключения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин. 23 декабря 2016

На пресс-конференции главы государства об этом попросила одна из журналисток. Путин признался, что не слышал о деле Чудновец.

«Посмотрю, насколько там справедливо все было». И напомнил, что в стране проводится судебная реформа в плане гуманизации правосудия. «Должна быть мера во всем. Извращать ничего нельзя», — сказал президент о перекосах в судебных решениях на местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Чудновец приговорили к шести месяцам колонии. 22 декабря суд смягчил ей срок до пяти месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 декабря, проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Изначально её планировалось провести 22 декабря, но из-за убийства в Турции российского дипломата её пришлось перенести.