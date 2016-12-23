Чебоксары, 23 декабря, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В столице Чувашии на традиционный городской конкурс творческих работ «Письмо Деду Морозу» поступило более 1 тыс. посланий. Среди писем — рисунки, открытки, эссе, сказки и стихи. Дети намного реже стали просить дорогие подарки, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Cap.ru, администрация Чебоксар Письмо Деду Морозу

Организаторы отмечают, что дети намного реже стали просить дорогие подарки, почти не встречаются просьбы о гаджетах и игрушках. Юные чебоксарцы всё чаще мечтают о котёнке или хомячке, братике или сестренке, новом мячике для всего класса (потому что старый украли), музыкальной шкатулке с любимыми мелодиями. Также просят здоровья для родителей, бабушек и дедушек, а также «мир во всем мире».

«Самым необыкновенным оказалось желание 13-летней девочки «получить мужскую логику». Ради этого она готова в новогоднюю ночь не побояться мороза и спать с открытой форточкой, чтобы проснуться рассудительной и уравновешенной. Новый год также вдохновляет на стихи. «Приходи быстрее лучше, а конфет уже не нужно!» — просит юный поэт. Сколько искреннего нетерпеливого ожидания чуда звучит в детских строках!», — говорят организаторы.

Напомним, юным горожанам предлагалось рассказать в своих письмах о достигнутых успехах, победах и добрых делах, совершенных в течение 2016 года. К участию были приглашены дети в возрасте от 7 до 16 лет. Конкурс проводился в двух номинациях: «Литературное произведение» (стихотворение, рассказ, сказка, эссе) и «Новогодняя открытка». Победители и призеры будут награждены ценными призами 24 декабря 2016 года на Красной площади в рамках мероприятий, посвященных приезду главного чебоксарского Деда Мороза, а лучшие работы будут переданы в Музей города Чебоксары. Кроме того, жюри отметило работы еще 30 ребят, которые получат поощрительные призы.