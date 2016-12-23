Ростов, Ярославская область, 23 декабря, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Ярославской области водоканал заплатит 6,4 млн рублей в бюджет за нарушение антимонопольного законодательства. Предприятие оказывало услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям Ростова и Ростовского района в отсутствие установленного тарифа, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФАС.

Ростов Великий

В ведомстве пояснили, что организации придется расплачиваться за свою работу в 2013 году, когда местный водоканал — МУП «Ростовская коммунальная энергетика» — передал свои сети в аренду ОАО «Коммунальные услуги». На тот период МУП уже являлся банкротом, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в антимонопольной службе.

Потребители города и района продолжали получать услуги от муниципального предприятия, но фактически поставщиком являлось ОАО «Коммунальные услуги». При этом новый поставщик работал по тарифу, установленному департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области для водоканала-банкрота. В УФАС подчеркивают, что это привело к нарушению порядка ценообразования и интересов как арендатора, который также платил за услуги водоснабжения и водоотведения, так и иных потребителей.

«Нарушение выразилось в самостоятельном установлении платы, а также в формировании и выставлении счетов ОАО «Коммунальные услуги» в адрес МУП «Ростовская коммунальная энергетика» за услуги водоснабжения и водоотведения в отсутствие установленного тарифа. Дело в том, что тарифы устанавливаются для каждой организации отдельно — в зависимости от ряда параметров. ОАО «Коммунальные услуги» не имели права работать без установленного тарифа и должны были обязательно обратиться в департамент с этой целью», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела контроля ТЭК и ЖКХ Марьяна Матяшевская.

Ярославское УФАС установило в действиях ОАО «Коммунальные услуги» нарушение закона «О защите конкуренции» и выдала предписание вернуть в бюджет весь доход, полученный в период, когда предприятие работало с нарушением — более 8 млн рублей. Однако Арбитражный суд Ярославской области сократил эту сумму до 6,4 млн рублей.