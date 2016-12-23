Посёлок Серебрянка, Свердловская область, 23 декабря, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обещает обратить внимание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на проблемы свердловского села Серебрянка. Об этом он заявил на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Евгений Куйвашев

О проблемах села сообщил один из местных журналистов. По его словам, в село нет дороги. Из-за этого местные жители испытывают ряд проблем.

Путин пообещал обратить внимание губернатора Евгения Куйвашева на дорогу в Серебрянку. При этом он отметил, что все жители России, независимо от места жительства, имеют право на равные условия проживания.

«Очень жаль, что местное руководство (в том числе и региональное) самоустраняется от решения подобных вопросов», — отметил Владимир Путин.