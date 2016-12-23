Москва, 23 декабря, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции призвал чиновников быть поскромнее и понимать, «в какой стране мы живем».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос о возможном вызове со стороны политических элит и «ползучем перевороте», когда после пресс-конференций ничего не меняется, Путин сказал, чиновникам «поскромнее надо быть».

«Это касается и премий, и доходов. Даже если это возможно в рамках закона, то нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей», — подчеркнул глава государства. Он выразил надежду, что «они услышат».

Также российский лидер обратился к журналистам с просьбой вести себя аккуратно и не вторгаться в личную жизнь, в частности, спортсменов, деятелей искусства. Путин пояснил, что к нему часто поступают жалобы, в том числе от деятелей культуры, что СМИ оказывают на них давление и попросил работников СМИ «быть аккуратнее».