Москва, 23 декабря, 2016, 15:30 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин и Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Уровень отношений России и Китая очень высокий. Это больше, чем стратегическое партнерство, заявил сегодня, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«В экономическом плане Китай самый крупный партнер России в страновом измерении. У нас есть небольшое снижение, связанное с объективными обстоятельствами, прежде всего, со снижением цен на энергоносители, но это поправимо. Отношения развиваются во всех сферах. Есть общие позиции и по международным вопросам. Мы дорожим нашими отношениями, и надеюсь, что они будут развиваться дальше, — отметил Путин.