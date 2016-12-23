Москва, 23 декабря, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал распоряжение о подписании соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) РФ в районе сирийского порта Тартус. Об этом сообщает в пятницу, 23 декабря, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Флаг ВМФ России

«Положениями соглашения регулируются вопросы, касающиеся расширения территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус, развития и модернизации его инфраструктуры, а также определяется порядок захода военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты САР», — говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящее время в Сирии полноценно функционирует авиационная группа Воздушно-космических сил (ВКС) России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) в Тартусе.

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