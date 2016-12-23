Симферополь, 23 декабря, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Проблемы с энергоснабжением Крыма будут не только решены, но полуостров получит электроэнергии даже больше, чем сейчас необходимо. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. 23 декабря 2016

Президент напомнил, что в Крыму пиковая нагрузка зимой составляет около 1200−1300 мегаватт, из них 800 раньше обеспечивалось подачей электроэнергии из Украины.

«Сегодня собственная генерация составляет вот эти 1000−1100 мегаватт. Плюс мы добавили туда передвижные электростанции. Получилось где-то как раз под 1300. После того как придёт газ (с материковой России — ИА REGNUM ), начнётся строительство двух электростанций в Крыму, обе по 470 МВт. Это означает, что общая генерация составит около 2000 МВт. Если пиковое потребление 1100−1200, то, как мы видим, задел дополнительный для развития экономики Крыма составит 800 МВт. Это очень серьёзный задел», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, инвесторы подают в Минтопэнерго Крыма заявки на запуск инвестпроектов, потребляющих электроэнергии больше, чем в Крыму генерируется. Чтобы удовлетворить все запросы, полуострову необходимо генерировать более 2600 МВт электроэнергии.

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