Ярославль, 23 декабря, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал лестную оценку деятельности врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ходе ежегодной пресс-конференции глава государства пожелал Дмитрию Миронову успехов в работе на благо региона.

Kremlin.ru Пресс-конференция Владимира Путина

Корреспондент «Комсомольской правды» спросил о причинах назначения на губернаторские посты достаточно молодых выходцев из силовых структур, при этом не имеющих отношения к регионам, куда их направили. Журналист поинтересовался планами Президента относительно этих персон.

Владимир Путин отметил, что все назначенные главы регионов «молоды и энергичны», а также хорошо себя зарекомендовали на предыдущих должностях.

«Критерии оценки позволяют надеяться, что они будут справляться с возложенными обязанностями. Какие у нас виды на них — зависит от них самих, от того, как граждане будут оценивать их работу. Я недавно говорит с легендарным человеком — с Валентиной Терешковой (первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ от Ярославской области — ИА REGNUM ), которая мне сказала: «Большое спасибо, что вы нашли такого человека к нам в Ярославль». Это первые признаки того, что человек вписывается в те задачи, которые ему предстоит решить. И слава Богу, успехов в работе на благо людей, проживающих в этих регионах», — сказал Владимир Путин.