Москва, 23 декабря, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Решение об участии или неучастии в президентских выборах 2018 г. Владимир Путин примет, когда «созреет время». Об этом президент РФ заявил сегодня, 23 декабря, в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, проходящей в Центре международной торговли.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Время созреет, я буду смотреть, что происходит в стране и в мире, — отметил он. — Исходя из того, что мы сделали и можем сделать, будет принято решение об участии и неучастии в выборах».