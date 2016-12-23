Ярославль, 23 декабря, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Культурное сообщество Ярославля готовится представить общественности новый подход к организации благотворительной деятельности. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM автор идеи художник Марина Акишина, концепция строится на взаимовыгодном сотрудничестве НКО, власти, бизнеса и СМИ.

Страница Марины Акишиной в Facebook Марина Акишина

По словам Марины Акишиной, новая схема — «ДНК благотворительности» — зиждется на «трех китах». Это создание и работа регионального оргкомитета по празднованию Международного дня благотворительности, Совета по поддержке благотворительной деятельности и общественного Благотворительного совета.

«Дата празднования Международного дня благотворительности, 5 сентября, принята Резолюцией ООН в 2013 году и отмечается во всех цивилизованных странах мира. В России это движение ещё только начинается, и нам удалось в сентябре этого года создать региональный оргкомитет, куда вошли представители власти, бизнеса, НКО, СМИ. Мы понимаем, какую значимую роль может сыграть эта дата, если она станет «красным днём календаря» на федеральном и региональных уровнях. Это удачный повод для выстраивания взаимовыгодного отношения между секторами, а также для проведения системных и качественных мероприятий», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Марина Акишина.

Совет по поддержке благотворительной деятельности в Ярославской области был создан Указом г губернатора региона еще в 2014 году. Марина Акишина отмечает, что если этот орган начнет работу, то он может стать мощным ресурсом, в том числе «по выстраиванию диалога с предпринимателями». По ее словам, речь идёт о льготах, поощрениях и других мерах мотивации предпринимателей, занимающихся благотворительностью.

«Третья основа «ДНК благотворительности» — это общественный Благотворительный совет, основная миссия которого — грамотное распределение финансовых, материальных средств, пожертвований, инвестиций и других ресурсов на благо развития качественной и системной благотворительности, социальных услуг. Данного органа пока нет, но он необходим. Важно, чтобы в его состав вошли представители бизнеса, общественные деятели, уважаемые, достойные, благородные люди», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Марина Акишина.

Презентация концепции состоится 25 декабря. На благотворительный вечер приглашены представители политической и бизнес-элиты, общественных организаций. В рамках вечера состоится большой концерт с живой музыкой и вокалом, показом моно-спектаклей от признанных исполнителей Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля.

«Мы надеемся, что 25 декабря послужит началом в создании Благотворительного Совета в Ярославской области. Тем более что многие предприниматели региона поддержали данную идею. Осталось малое: от слов перейти к делу», — подчеркнула Марина Акишина.