Москва, 23 декабря, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Цель обкатки губернаторов благо России. А достичь ее можно поднятием экономики страны, социальной сферы, сферы обороноспособности и безопасности. Чтобы её достичь, нужны подходящие люди, заявил сегодня, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Местным кадрам, конечно, доверяем. В подавляющем большинстве регионов работают выходцы из этих регионов. Но есть случаи, когда элиту нужно обновлять, нужна новая кровь нужна. Это совершенно очевидные вещи, это востребовано гражданами, чтобы произошло обновление региональных элит», — сказал Путин.

«Критерий отбора — личные и деловые качества, которые дают основания полагать, что эти люди будут справляться с возложенными на низ обязанностями. Я очень на это расчитываю», — отметил президент.

«Какие виды я на них имею, это будет зависеть от них самих, от того, как будут граждане оценивать их деятельность. Им нужно показать результаты практической работы», — подчеркнул глава государства.