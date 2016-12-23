Москва, 23 декабря, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Кроме патриотизма у России не может быть никакого другого объединяющего начала. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о «перегибании палки» с поддержкой государством патриотических движений.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается патриотизма, будет ли государство поддерживать… Конечно, будет! У нас нет никакого другого и не может никакого другого объединяющего начала», — заявил Путин.

Президент также прокомментировал развернувшуюся этой осенью общественной дискуссию в связи с вынужденным закрытием фотовыставки в Москве, а также с отказом от оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске. Он согласился с недопустимостью подмены понятий, когда хулиганство может называться патриотическим поступком.

«Стоит ли делить хулиганов на своих или чужих? Не стоит. Хулиганы они и есть хулиганы. Нужно отличать здравый смысл от всякой пены, которая возникает на этой волне», — заявил Путин.

«Но не нужно нам питаться и информационными фобиями», — подчеркнул он.

«Та же самая выставка. Если бы ее кто-то не уничтожал, наверное, на неё и внимания бы не обратили. Но, с другой стороны, автора этой выставки пытались привлекать к уголовной ответственности в Соединенных Штатах. Он решил, что у нас можно делать то, что в Соединенных Штатах непозволительно», — прокомментировал Путин.

«То, что реакция была, мягко говоря, тоже далеко не цивилизованная, это тоже плохо, здесь органы власти должны принимать какие-то принимать решения, но и в самом сообществе тоже должны быть какие-то внутренние самоограничения», — считает президент.

Путин также призвал «не питаться ложной информацией» в отношении закрытия оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске. «За год до этого состоялся. А сейчас, когда стали продавать билеты, два месяца продавали и продали 46 билетов. Поэтому устроители спектакля добровольно отказались от того, чтобы его проводить», — заявил он.

«Никто ничего не запрещал. В современном мире запретить ничего невозможно. Мы не пойдем по этому пути», — подчеркнул глава государства.