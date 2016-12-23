Москва, 23 декабря, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что бесцеремонного вмешательства в семью допускать нельзя.

Kremlin.ru Владимир Путин. 23 декабря 2016

По его словам, детей лучше не шлепать, однако при этом «не стоит сходить с ума», поскольку вторжением в семью можно ее разрушить.

«Я думал, моё поручение выполнено. Но давайте вернемся к этому еще раз», — сказал глава государства. Путин подчеркнул, что против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции».

«Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо», — заключил президент.

Два года лишения свободы за родительский шлепок — такой закон был принят Госдумой РФ в июне 2016 года голосами партии «Единая Россия». За следующие три месяца организация «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) собрала более 213 тыс. подписей за отмену введенных норм и организацию прямого разговора с властью по вопросам семейной политики.

Организация считает, что, согласившись внести поправку, «единоросы» исправляют только наиболее заметную из своих ошибок, но не отвечают на коренные требования родителей. Главным вопросом РВС считает установление порога невмешательства государства в семейную жизнь и предлагает формулировку принципа, который необходимо узаконить для прекращения спора «народа России с его проевропейской элитой» и произвола чиновников.