Красноярск, 23 декабря, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Конкурс «Золотой кадровый резерв» проводится в Красноярске с 2001 года. Его победителями в разные года становились такие известные красноярцы, как первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» Максим Уразов, руководитель главного управления культуры Наталья Малащук.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска «Золотой кадровый резерв Красноярска»

В 2016 году конкурс проходил в три этапа. Первый этап — интеллектуальное и психологическое он-лайн тестирование. На втором этапе участниками предстояло сыграть в бизнес-игру и пройти кейс-турнир, организованный в форме командной деловой игры. Участники решали сложные практические головоломки, с которыми в своей практике столкнулись приглашенные представители бизнеса, культурной и социальной сферы города, а также представители управления архитектуры. Свой кейс также представила исполнительная дирекция Универсиады-2019 и представители общественных организаций.

Стоит отметить, что в этом году участникам конкурса была представлена обширная образовательная программа, общение с представителями экспертного сообщества, встречи с известными и успешными людьми нашего города и, конечно, продуктивная насыщенная работа в командах с единомышленниками.

В финальном этапе конкурса участники представили собственные кейсы, оформленные в виде задач по проблемам городского развития.

По итогам всех этапов конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города Красноярска и экспертного сообщества, определила победителей — 25 молодых красноярцев. Сегодня они получили из рук заместителя главы города Сергея Кочана дипломы главы города.

«Сегодняшние победители «Золотого кадрового резерва» помогут нам в решении задач, стоящих перед городом. Мы надеемся, что все идеи и наработки, представленные ребятами, скоро воплотятся в реальную жизнь города. Этот конкурс действительно доказывает, что талантливые ребята могут претендовать на управленческие должности и не только в муниципальной власти, но и в бизнесе», — отметил Сергей Кочан.