Ярославль, 23 декабря, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Ярославской области пени на неуплаченные налоги на имущество граждан за 2015 год начнут начислять с 1 мая 2017 года. Такое решение приняла Ярославская областная дума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте.

Жилой дом

По словам автора законодательной инициативы, депутата Виктора Тамарова, увеличение временного люфта позволит жителям Ярославской области в случае ошибки со стороны налоговых органов оспорить неверно начисленные суммы.

«С 2015 года расчет налога производится не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости. При этом при оценке объектов недвижимости возникли многочисленные ошибки и разночтения. Необходимо дать гражданам возможность в установленном законом порядке оспорить сумму налога, не переплачивая за неверно начисленные суммы», — пояснил Виктор Тамаров.

Как указывается в пояснительной записке, «предлагаемая мера поддержки физических лиц — плательщиков налога на имущество будет способствовать сокращению недоимки по налогу на имущество физических лиц, а также пополнению местных бюджетов за счет данного налога».