Москва, 23 декабря, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Бывший глава РУСАДА Григорий Родченков, находясь на высокой должности, не раз ввозил в Россию запрещенные препараты из США и Канады. Однако эти факты ни разу не были выявлены при пересечении границы, что вызывает подозрения, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. 23 декабря 2016

«Многие из вас пересекают границу США и Канады, там жесткий контроль. А он постоянно эту дрянь таскал. Когда ему хвост прижали, не смогли его посадить, он сбежал. Его там тоже потом бросят, такие негодяи никому не нужны. Что же он здесь не боролся с допингом? Меня это наводит на определенные мысли», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о допинговых скандалах.

При этом, добавил глава государства, в стране существует проблема с допингом. Для ее решения Россия должна сотрудничать с МОК, WADA и другими международными организациями. Однако здесь нет и никогда не было государственной системы поддержки допинга, подчеркнул президент.

«Надо очистить спорт от всякой политики, как и культуру. Потому что спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять», — добавил он.