Москва, 23 декабря, 2016, 14:57 — ИА Регнум. У России добрые отношения с курдским народом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции.

Kurdishstruggle Курдские ополченцы срывают флаг террористов

«У нас добрые отношения с курдским народом. У курдского народа сложная судьба. Курдские боевые формирования ведут себя очень мужественно в борьбе с терроризмом и воюют эффективно», — отметил глава государства, отвечая на вопрос курдского журналиста.

Владимир Путин коснулся и вопроса о курдской государственности в Ираке.

«В своих действиях мы будем исходить из принципов международного права. Законные права курдского народа будут обеспечены. Этот вопрос (независимость Иракского Курдистана — ред.) зависит от Ирака и самого курдского нарда. Мы работаем в тесном контакте с Багдадом и Эрбилем. Но вмешиваться во внутрииракские дела мы не собираемся», — подчеркнул глава государства.