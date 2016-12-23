Салехард, 23 декабря, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал сроки ввода Северного широтного хода. Это будет осуществлено сразу же, как станет экономически целесообразным, когда появится уверенность в том, что он будет генерировать прибыль, сообщил глава государства на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В целом, мы очень близки к тому, чтобы его осуществить», — сказал Владимир Путин.

Путин признал, что Ямал — драйвер российской экономики. И по мере реализации проекта Ямал-СПГ можно говорить о его инфраструктурном обеспечении — дорогах, а также о Северном широтном ходе. Глава государства отметил высокую значимость этого проекта. В частности, Северный широтный ход сможет разгрузить Транссибирскую магистраль.

Напомним, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин проводит свою традиционную пресс-конференцию. На неё аккредитованы порядка 1500 журналистов. Добавим, изначально пресс-конференция была намечена на 22 декабря. Но из-за убийства в Турции российского дипломата её перенесли.